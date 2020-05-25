Vahşice katledilen Zeynep’in kuzeninden duygulandıran paylaşım!

Korkunç olay dün sabah saatlerinde, Muğla Menteşe'ye bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Öldürülen Zeynep'in bu görüntüleri yürekleri burktu | Video

Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçakladı. Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.





ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Muğla'da, milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K. (26), tarafından bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü Şenpınar'ın türkü söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar'ın söylediği türkü, izleyenlerin yüreğini burktu. Öte yandan Selim Ahmet K.'nın ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

KUZENİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Türkiye'yi yasa boğan Zeynep Şenpınar'ın genç yaşta vahşice hayatını kaybetmesinin ardından Zeynep'in kuzeni Hazal Şenpınar, sosyal medya hesabından duygulandıran bir mesaj yayınladı. Ailesinin ve sevenlerinin yaşadığı acıyı paylaşan Hazal Şenpınar şunları yazdı; "Evinizin önü bugün dertli bir pınar gibi gelen ağladı giden ağladı duyan ağladı dağ taş ağladı yağmur yağdı. Zeynep bugün senin için öldüğünü nereden bilebilirdik. Haberinle uyanmak sabaha kadar yağmurun sesini dinledim, annen ağıtlar yakıyor sabaha kadar uyuyamadım diyor hissetim diyor anneler hissedermiş Zeynep, keşke arasaydın son kez sesini duysaydı. Zeynep'im gel oradan dedim dedi yalnızım ayaklarım ağrıyor iş yapamıyorum dedim sabret anne yasak kalkar kalkmaz gelip seni götüreceğim doktora demişsin. Kimsem yok Zeynep'im tek evdeyim, kardeşlerin yıkıldı be zeynommm hele Kemal Salman onlar uzakta nasıllar biliyor musun? Çaresiz kimsesiz, ben gelip görmeden sakın dokunmayın dedi. Bilet bulup ne olursa olsun geleceğim diyor. Babanı kaybettik bir kaç yıl önce üniversiteden geldin geri gitmek zorunda kalmıştın. Bayro amcanın yanına gitmek için çok erkendi keşke gelseydin de seni burada korusaydık o itin memleketinde ne işin vardı be Zeynep'im hıı, Deli divane olmuş annen dolaşıyor inanmıyorum diyor daha kitapları bıraktığı yerde duruyor diyor aldığın hediyeler annene hala evinizde köşede duruyor annen ellememiş bile toz almak için Zeynep'im. En son dokundu diyor bıçaklandığın yerden kendini parçalıyor Arzu teyze buradan kızımı öldürmüş diyor dile kolay yazmak düğüm düğüm nice satırlar boğazımda nasıl koyarız seni o kara toprağa Zeynep'im allı güzel yüzlü güzel sözlü güzel sesli Zeynep'im muradın gözünde kaldı Zeynep'im."