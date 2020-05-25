Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Van'da akılalmaz olay! Hastaneye gitmek için izin aldılar, bayramlaşmaya gittiler...

'da akılalmaz olay! Hastaneye gitmek için izin aldılar, bayramlaşmaya gittiler...

'da akılalmaz bir olay yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hastaneye gitmek için 112 Acil Komuta Merkezi'nden izin alan vatandaşlar hastaneye gitmek yerine bayramlaşmaya gitti. Valilik konuya dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlarımızın 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri ancak hastane yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlenmiştir" denildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 16:39 Son Güncelleme: 25.5.2020 16:56 ABONE OL
Van'da akılalmaz olay! Hastaneye gitmek için izin aldılar, bayramlaşmaya gittiler...

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşların 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri ancak hastaneye gitmek yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda kent genelinde gerekli önlemlerin alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı vatandaşlarımızın 112 Acil Komuta Merkezini arayarak hastaneye gitmek için izin istedikleri, ancak hastaneye gitmek yerine akrabalarına bayram ziyareti gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Bu amaçla yoğun bir şekilde arayıp asılsız ihbarda bulunan vatandaşlarımızdan dolayı 112 Acil Komuta Merkezi ihbar hattımız kilitlenmiş durumdadır. Bundan dolayı merkezimize ulaşmak zorunda olan acil tıbbi desteğe ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, 112 Acil Komuta Merkezine ulaşamadığı için ambulans sevki yapılamamakta ve hastalarımız hastaneye sevk edilemediği için mağdur olmaktadır."

Hayati önem arz eden bu konuda asılsız ihbarlarda bulunarak sistemi kötüye kullanan vatandaşların uyarıldığı açıklamada, başkalarının sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkının gasp edilmemesinin insani bir tutum olduğu vurgulandı.

Son Dakika Haberi: Kuzey Kore'de flaş gelişme! O iddialardan sonra... Son dakika! Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor! Bir değişikliğe daha gidildi Son dakika: Trump "DSÖ Çin'in kuklası" demişti! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da akılalmaz olay! Hastaneye gitmek için izin aldılar, bayramlaşmaya gittiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA