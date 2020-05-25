Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Villaya uyuşturucu baskını! 4 kişi gözaltına alındı...

Villaya uyuşturucu baskını! 4 kişi gözaltına alındı...

'dan son dakika haberi! Narkotik polisleri uyuşturucuya göz açtırmıyor... Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bir villaya düzenlediği baskında 4 kişi gözaltına alınırken, 2 kilo 186 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.5.2020 15:23 Son Güncelleme: 25.5.2020 15:32 ABONE OL
Villaya uyuşturucu baskını! 4 kişi gözaltına alındı...

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarına dair bilgi aldıkları şüphelileri takibe aldı. Günler süren takibin ardından P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü.'nün oturduğu Nilüfer ilçesindeki villaya baskın düzenlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Villada 2 kilo 186 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş miktar esrar, 1 hassas terazi, 43 bin lira, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 175 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan P.Ü., B.U., A.G. ve M.Ü., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Siyanürle intihar eden akrabalarının eşyalarını istemediler!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Villaya uyuşturucu baskını! 4 kişi gözaltına alındı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA