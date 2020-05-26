Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 0-14 yaş çocuklar ne zaman, yarın sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

0-14 yaş çocuklar ne zaman, yarın sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? ?

65 yaş üstü yaşlılar, 15-20 yaş gençler ve 0-14 yaş çocuklar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek? Bu soruların yanıtları, son günlerin en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Koronavirüs önlemlerinin tedbirli olarak gevşetilmesi ile bir süredir evlerinden çıkamayan 0-14 yaş grubu çocuklar, 15-20 yaş altı gençler ve 65 yaş üstü yaşlıların sokağa çıkması sağlandı. Ramazan Bayramı'nın sonrasında sokağa çıkma izni günleri ve saatlerinin ne zaman olacağı da merak ediliyor. Bu hafta yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın ardından 65 yaş üstü, 15-20 yaş grubu gençler ve 0-14 yaş çocukların dışarı çıkabileceği günler ve saatler duyurulacak. Peki, 0-14 yaş çocuklar ne zaman, yarın sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? ? İşte, tüm soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 26.5.2020 13:18 Son Güncelleme: 26.5.2020 13:24 ABONE OL
0-14 yaş çocuklar ne zaman, yarın sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 0-14 yaş çocuklara, 15-20 yaş grubu gençlere ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda alınan karar ile beraber 0-14 yaş çocuklar, 15-20 yaş gençler ve 65 yaş üstü yaşlı vatandaşlara, belirli gün ve saat aralığında sokağa çıkma izni getirildi. Bu uygulama kademeli olarak 2 haftadır başarı bir şekilde uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nda ve öncesinde de 0-14 yaş arası çocuklar, 15-20 yaş arası gençler ve 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşlar kendilerine tanılan sokağa çıkma izni saatleri arasında dışarıya çıktılar. Şimdi gözler, yeni haftada uygulanacak sokağa çıkma izni saatleri ve günlerine çevrildi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.

15-20 YAŞ GENÇLER VE 0-14 ÇOCUKLAR NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Yeni haftada yaşlıların, gençlerin ve çocukların ne zaman, hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkabileceği merak ediliyor. Bu noktada, '0 14 yaş çocuklar ne zaman, yarın sokağa çıkabilecek mi?' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öte yandan, 20 yaş altı sokağa çıkma izni de gençler tarafından sorgulanıyor. Bilindiği gibi, devletin belirlediği saatler arasında sokağa çıkılması gerekiyor. Bu saat ve günlerin dışında, sokağa çıkma yasağı izni olmayanlara cezai yaptırım uygulanıyor. Peki, bu hafta gençler ve çocuklar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta sokağa çıkabilecek?

İşte, merak edilenler...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
0-14 yaş çocuklar ne zaman, yarın sokağa çıkabilecek mi? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi gün, saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA