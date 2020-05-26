Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adliyeler ne zaman açılacak? İcralar, mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak?

ne zaman açılacak? , mahkemeler ve ?

Türkiye'de koronavirüsü normalleşme adımları kapsamında ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Ülkemizde normalleşmenin ilk adımları 11 Mayıs tarihinde AVM, kuaför ve berberlerin açılmasıyla başlamıştı. Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanmasından dolayı umut verici ve olumlu gelişmeler arasında yer alan bu durum ile birlikte bayramdan sonra merak edilmeye başlandı. , mahkemeler ve davaları olan vatandaşlar güncel bilgileri araştırırken adliyelerin açılış tarihine ilişkin detaylara ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan; 30 Nisan tarihine kadar ertelenmiş olan davalarla ve duruşmalarla ilgili son dakika değişikliği yapıldığını açıklamıştı. Peki ? Mahkemeler, davalar ne zaman başlıyor? İcralar, mahkemeler ve ?

Giriş Tarihi: 26.5.2020 12:49 ABONE OL
Adliyeler ne zaman açılacak? İcralar, mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak?

ne zaman açılacak? Corona virüsü salgınıyla olumlu neticeler alan ülkemizde normalleşmenin ilk adımları atılmıştı. İlk olarak 11 Mayıs'ta başlayan süreç kademeli olarak devam ediyor. Uzun süredir adliyelerde dava, boşanma, duruşma ve icrası olan vatandaşlar adliyelerin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Bilindiği üzere en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada; ilk olarak 30 Nisan tarihine ertelenen duruşma tarihlerinin daha da ileri bir tarihe ertelendiğini kamuoyuna bildirmişti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında "Bayramdan sonra daha özgürüz" şeklinde açıklama yapmış ve müjdeli haberi vatandaşlara duyurmuştu. Buna göre; ? , mahkemeler ve ? Mahkemeler, davalar ne zaman başlıyor?

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan adliyeler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından adliyelerin açılış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre, adliyeler ne zaman açılıyor, davalar ve mahkemeler hangi tarihte başlayacak? Adliyeler açık mı, ne zaman açılacak? İşte tüm bilgiler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adliyeler ne zaman açılacak? İcralar, mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA