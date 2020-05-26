Adliyeler ne zaman açılacak? Corona virüsü salgınıyla olumlu neticeler alan ülkemizde normalleşmenin ilk adımları atılmıştı. İlk olarak 11 Mayıs'ta başlayan süreç kademeli olarak devam ediyor. Uzun süredir adliyelerde dava, boşanma, duruşma ve icrası olan vatandaşlar adliyelerin açılış tarihine ilişkin güncel bilgileri araştırıyor. Bilindiği üzere en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada; ilk olarak 30 Nisan tarihine ertelenen duruşma tarihlerinin daha da ileri bir tarihe ertelendiğini kamuoyuna bildirmişti. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında "Bayramdan sonra daha özgürüz" şeklinde açıklama yapmış ve müjdeli haberi vatandaşlara duyurmuştu. Buna göre; Adliyeler ne zaman açılacak? İcralar, mahkemeler ve davalar ne zaman başlayacak? Mahkemeler, davalar ne zaman başlıyor?

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan adliyeler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından adliyelerin açılış tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre, adliyeler ne zaman açılıyor, davalar ve mahkemeler hangi tarihte başlayacak? Adliyeler açık mı, ne zaman açılacak? İşte tüm bilgiler…