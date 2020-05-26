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Haberler Yaşam Haberleri Bayramın son günü bugün bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? 26 Mayıs Salı sokağa çıkma yasağı BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman ve saat kaç arası açık? 2020 Market çalışma saatleri!

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23-24-25-26 Mayıs tarihlerini kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son günü ile Ramazan Bayramı'nın son günü bugün sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alan bu durum nedeniyle evlerinin ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar sorgulamalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; bakkal ve market çalışma saatlerine ilişkin detaylar belli oldu. Yayımlanan genelgeye göre; bakkalların ve marketlerin açık olup olmadığı da öğrenilebilecek. Buna göre; 26 Mayıs Salı bugün bakkallar, marketler açık mı, kaça kadar açık? Öte yandan, , , ve Migros gibi büyük market zincirlerinin de açık olup olmadığı yanıtı araştırılan bir diğer konu olarak öne çıkıyor. Bayramda ve sokağa çıkma yasağında bakkallar ve ? İşte BİM, A101, ŞOK, !

Giriş Tarihi: 26.5.2020 07:31 ABONE OL
Bayramın son günü bugün bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? 26 Mayıs Salı sokağa çıkma yasağı BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman ve saat kaç arası açık? 2020 Market çalışma saatleri!

Bugün bakkallar ve marketler açık mı sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının ve Ramazan Bayramı'nın son günü olması dolayısıyla merak edilen konular arasında yer alan market çalışma saatleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda belli oldu. Evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar sokağa çıkma yasağında marketler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 26 Mayıs Salı bugün bakkallar ve marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağı BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman ve saat kaç arası açık? 2020 Market çalışma saatleri!

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? 26 MAYIS SALI BİM, A101, ŞOK VE MİGROS AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

26 Mayıs Salı bugün 4 günlük sokağa çıkma yasağının son günü ve Ramazan Bayramı'nın da son günü olarak biliniyor. Hal böyle olunca, sabah saatlerinden itibaren market çalışma saatleri de merak edilen konular arasında yerini aldı. Buna göre; 26 Mayıs Salı bugün bakkallar ve marketler açık mı, kaça kadar açık? BİM, A101, ŞOK, MİGROS çalışma saatleri!

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

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Bayramın son günü bugün bakkallar ve marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor? 26 Mayıs Salı sokağa çıkma yasağı BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ne zaman ve saat kaç arası açık? 2020 Market çalışma saatleri!
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