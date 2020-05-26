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Büyük Çarşamba indirimi başlıyor - 27 Mayıs Çarşamba ürünler kataloğunda neler var? kataloğu tam liste!

27 Mayıs Çarşamba ürünleri Çarşamba günü itibarıyla raflarda yerini alacak. Vatandaşların en fazla ziyaret ettiği market zincirinden biri olması ve her hafta indirimli yeni ürünlere yer vermesi nedeniyle " kataloğunda neler var?" sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ve Ramazan Bayramı olması nedeniyle 27 Mayıs Çarşamba günü ürünler raflarda yerini alacak. Bu haftanın kataloğunda havuzlu toprak kaydırak, 3 tekerlekli bisiklet, scooter ve çeşitli ebatlarda ayakkabılar yer alıyor. Öte yandan; aksiyon kamerası, taşınabilir şarj aleti, ışıklı şarj kablo, bluetooth speaker, kablosuz fare, bisiklet, otomatik çadır ve şişme mat gibi ürünler de Çarşamba günü raflarda yerini alacak. Buna göre; haberimizin içerisinden 27 Mayıs Çarşamba BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 07:07 Son Güncelleme: 26.5.2020 07:08 ABONE OL
Büyük Çarşamba indirimi başlıyor - 27 Mayıs Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her üründen indirimin yer aldığı market zincirini her hafta binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Sokağa çıkma yasağı ve Ramazan Bayramı'na denk geldiği için Salı günü raflarda yerini alması gereken ürünler 27 Mayıs Çarşamba günü raflarda yerini alacak. Buna göre; 27 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 MAYIS ÇARŞAMBA

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 27 Mayıs Çarşamba listesine göre; pek çok üründe hem çeşitlilik hem indirim yer alacak. Buna göre; haberimizin içerisinden BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden alışveriş yapabilirsiniz.

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Büyük Çarşamba indirimi başlıyor - 27 Mayıs Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!
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