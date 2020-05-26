Bir yalan daha! Bu kez polisi suçladılar

Keşan'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Toki konutları Belde sokakta içki içenlere müdahale eden polisin vatandaşa gaz sıktığı ve orantısız güç kullandığına yönelik iddialara yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Olay sonrası Edirne Valiliği'nden de açıklama geldi. Gözaltına alınan kişilerin sabıkalarının hayli kabarık olduğu ve yaşanan olay esnasında polise tehditlerde bulunularak mukavemet gösterdikleri ifade edildi.

Edirne Keşan’da çilingir sofrası kuran suç makinelerine müdahale eden polis suçlu oldu | Video

SİLAH, ALKOL, HIRSIZLIK, MALA ZARAR VERME

Olayda polise saldıran zanlılardan 1993 doğumlu S.H isimli şüpheli mukavemet göstermesi yakalanarak gözaltına alındı. S.H.'nin üst aramasında 1 adet şarjör ve içeresinde 5 adet kurusıkı mermisi ele geçirildi. Zanlının yapılan yapılan alkol kontrolünde 425 promil alkolü olduğu tespit edildi. Ayrıca S.H.'nin suç dosyanın da epey kabarık olduğu belirlendi. Böylece S.H hakkında 3 adet tehdit, 3 adet hakaret, 3 adet kasten yaralama, 2 adet hırsızlık, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığının ihlali, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet intihara teşebbüs olmak üzere toplam 12 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

6 SUÇ MAKİNESİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Ayrıca polis ekiplerine ekiplerine mukavemet gösteren 6 kişinin de kamera görüntülerinden tespit edildi. 1981 doğumlu F.K. isimli kişinin 3 adet kasten yaralama, 3 adet mala zarar verme, 1 tehdit, 2 hakaret, 3 adet hırsızlık, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplam 13 adet suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. K.K. isimli 1984 doğumlu saldırganın da, 3 adet kasten yaralama, 3 adet hırsızlık, 3 adet mala zarar verme, 1 adet hakaret, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 12 adet suçtan kaydı olduğu belirlendi.

KADIN DEĞİLLER RESMEN SUÇ MAKİNELERİ

Kamera görüntülerine yansıyan kavga diğer saldırgan 1983 doğumlu kadın D.B.'nin 14 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 1 adet hakaret, 1 adet kasten yaralama, 1 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet taksirle yaralama, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet iftira olmak üzere toplam 23 adet suçtan kaydı bulunduğu tespit edildi. F.Ç isimli 1981 doğumlu bir diğer saldırgan kadının 5 adet hırsızlık, 2 adet tehdit, 2 adet hakaret, 2 adet mala zarar verme, 1 adet çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, 1 adet görevi yaptırmamak için direnme, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde imal ve ticareti, 1 adet uyuşturucu madde bulundurmak olmak üzere toplam 12 adet suç kaydının bulunduğu belirlendi.

13 YAŞINDA AMA UYUŞTURUCU SABIKASI VAR

Polise saldıran 2005 doğumlu D.H.'nin 1 taksirle, 1 kasten yaralama olmak üzere toplam 2 adet suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. N.K. isimli 1990 doğumlu kadın da 1 adet tehdit, 1 adet kasten yaralama, 1 adet hırsızlık, 1 adet suç eşyasının satın alınması olmak üzere toplam 4 adet suç kaydı olduğu tesit edildi. Ayrıca 2007 doğumlu I.B. isimli çocuğun 2 adet yağma, 13 adet hırsızlık, 5 adet mala zarar verme, 1 adet konut dokunulmazlığını ihlal, 1 adet kasten yaralama, 1 adet uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplam 16 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Suç makinelerinin yakalnamasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisine ulaşılırken, olayla ilgili olarak şüpheli S.H. isimli şahıs gözaltına alındı. Polis memuruna görevini yaptırmamak için direnme suçundan adli tahkikat başlatıldı

ADANA'DA DEDİĞİ OLAY EDİRNE'DE YAŞANDI

Ayrıca Adana Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanı olduğu belirlenen Tugay Bek kendi sosyal medya hesabından "Adana'da 13 yaşında çocuk ve babasına evlerinin önünde polisler tarafından işkence ediliyor. Çevrede bulunanların tepki göstermesi üzerine polis havaya ateş açıyor" şeklinde paylaşımda bulunduğu tespit ediliyor. Bek'in Adana dediği olay Edirne'de olduğu ortaya çıktı.