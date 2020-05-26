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fırınlar açık mı? 26 Mayıs Salı Sokağa çıkma yasağı ve ?

Türkiye’nin 81 ilinde 26 Mayıs Bayramın son günü devam eden sokağa çıkma yasağıyla birlikte ‘’ fırınlar açık mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Sabah saatlerinden itibaren ekmek, poğaça, simit gibi unlu mamülleri almak isteyen vatandaşlar fırınların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. 26 Mayıs 2020 Salı günü sabahın ilk ışıklarında kahvaltıda ekmek, poğaça satın alabilmek için fırınların açık olup olmadığa internetten bakıyor. Peki ? 26 Mayıs sokağa çıkma yasağında ve ?

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Bugün fırınlar açık mı? 26 Mayıs Salı Sokağa çıkma yasağı ve bayramın son günü fırınlar çalışıyor mu?

fırınlar açık mı? İçişleri Bakanlığı tarafından 23-24-25-26 Mayıs tarihlerini kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Hem sokağa çıkma yasağının son günü hem de bayramın son günü olması dolasıyla fırınların açık olup olmadığı ise merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren kahvaltı yapmadan önce poğaça, simit ve ekmek gibi unlu mamül satışını yapan yerlerin açık olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; fırın, pastane ve tatlıcıların çalışma günlerine ilişkin detaylar belli oldu. Yayımlanan genelgeye göre; fırınların açık olup olmadığı da öğrenilebilecek. Buna göre; , kapalı mı? 26 Mayıs Salı Sokağa çıkma yasağı ve ?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Türkiye'de 81 ilin Valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında 23-24-25 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa kısıtlama yasağında fırınlar açıktı. Peki bugün fırınlar açık mı, kapalı mı? İşte konuya dair tüm bilgiler…

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Bugün fırınlar açık mı? 26 Mayıs Salı Sokağa çıkma yasağı ve bayramın son günü fırınlar çalışıyor mu?
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