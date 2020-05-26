Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı

Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı

Anne babalar dikkat! Küçük çocuğunuz varsa sakın bu ihmalde bulunmayın... 'nın İnegöl ilçesinde 1 yaşındaki Kadir V., bayram temizliği yapıldığı sırada odada unutulan çamaşır suyunu içti. Küçük kadir kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 10:03 Son Güncelleme: 26.5.2020 10:13 ABONE OL
Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı

Olay, dün akşam, İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 2'nci katındaki dairede oturan Hatice- Ataullah V. çiftinin çocuğu Kadir, bayram temizliği için kullanıldıktan sonra odada unutulan şişenin içindeki çamaşır suyunu içti.

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Bu sırada çocuğunu gören Hatice V., yanına koşup, şişeyi elinden aldı. Bir süre sonra fenalaşan minik Kadir için sağlık ekibi çağırıldı. Kadir V., eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İstanbul'da korkunç olay! Tramvay durağında ceset bulundu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çamaşır suyu içen 1 yaşındaki Kadir, tedaviye alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA