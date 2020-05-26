Çöpte bulunan Duru bebek, taburcu edildi

Gaziantep'te, 6 Mayıs günü Aydınlar Mahallesi'nde atık kağıt toplayan 2 kardeş, konteynerde çarşafa sarılı bebek buldu. Kardeşler tarafından hemen yakındaki özel hastaneye götürülen bebek, tedaviye alındı. Kafatasında 2 kırık, yüzü ile vücudunda ezikler olduğu belirlenen ve göbek bağının kesildiği anlaşılan bebek için sağlık ekipleri seferber oldu. Hemşirelerin Duru adını verdiği kız bebeğin tedavisine başlanırken, güvenlik güçlerinin de araştırmasında annesi buldu. Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini ailesinden korktuğu için çöp konteynerine bıraktığını söyleyen, ismi açıklanmayan kadın, sığınma evine yerleştirildi.

HASTANEDE ÇİFTE BAYRAM

Çöpte bulunan Duru bebek, hastanedeki yaşam mücadelesinden galip gelmeyi başardı. Doktor ve hemşirelerin özel olarak ilgilendiği bebek, tedavisinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuştu. Doktorların son kontrollerini yapmasının ardından taburcu olabileceğinin belirtilmesiyle Duru bebek, hastanede çifte bayram yaşattı. Bebeğin tedavi edildiği hastanenin doktorlarından Prof. Dr. Ercan Sivaslı, "Duru bebek hastanemize geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Bebeğimizin yüzünün sol tarafında yaygın şekilde, gövde ve kollarda çok sayıda ezik, kafatasında 2 kırık mevcuttu. Göbek bağı kesilen ve yarası açık bir şekilde bırakılan bebeğimizi tetanozdan ve gelişmiş olan enfeksiyondan korumak için uygun ilaçlar kullandık. Tedavi süresince beslenmesine özen gösterdik ve düzenli banyosunu yaptırdık. Tedavi sonucunda yüzündeki ve vücudundaki yaralar iyileşti. 2 kilo 590 gram olarak hastanemize getirilen bebeğimiz 2 kilo 980 gram oldu, boyu ise 46 santim. Yani şu anda Duru bebeğin genel sağlık durumu iyi. Sağlık kontrollerinin takip edilmesini önererek taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Duru bebek, taburcu edilmesinin ardından devlet korumasına alındı.