HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu ne işe yarar, kimler alabilir? Hayat Eve Sığar ile seyahat izin belgesi alma! 2020 Hayat Eve Sığar Uygulaması ile HES Kodu alma!

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizde bazı illere seyahat yasağı getirildi. Öte yandan belli tarihlerde ve zaman dilimlerinde yaşanan sokağa çıkma yasağı uygulaması ile birlikte bu süreç kapsamında seyahat etmek isteyen vatandaşlar izin belgesi alıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Hayat Eve Sığar uygulaması ile birlikte seyahat izin belgesi alınacak, güvenli ve kontrollü seyahat gerçekleştirilebilecek. Hal böyle olunca, vatandaşlar HES kodu nedir, nasıl alınır, kimler alabilir, ne işe yarar şeklindeki soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Buna göre; Sağlık Bakanlığı HES kodu nasıl alınır, ne işe yarar? HES kodu nedir, kimler alabilir?

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI - HES KODU NEDİR, NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR?

HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

Buna göre; HES kodu nasıl alınır, kimler alabilir, ne işe yarar? İşte Hayat Eve Sığar uygulaması ile detaylar!