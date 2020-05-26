İstanbul'da kumar oynayan 7 kişiye para cezası kesildi

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

22 BİN 260 TL CEZA KESİLDİ

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 7 kişiye, toplam 22 bin 260 lira idari para cezası kesildi.

Adreste yapılan aramada bulunan çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu.

İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.