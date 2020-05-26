Kamuda idari izin ne zaman bitecek, idari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? Esnek çalışma sistemi devam edecek mi?

Kamuda idari izinliler ne zaman göreve başlayacak? Sorusu son günlerde binlerce kamu çalışanının da gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgını mücadele sürecinde ülkemizde birçok çalışan evlerinden görevini yürütmeye başlamış bazıları ise idari izne ayrılmak mecburiyetinde kalmıştı. Bu durumla ilgili olarak ise merak edilen konular arasında uzaktan ve esnek çalışma sisteminin ne zaman sona ereceği sorusu oldu. Normalleşme planı çerçevesinde yapılan açıklamalara göre; bayram sonrası salgınla daha özgür şekilde mücadele edeceğimiz vurgulanmıştı. Buna göre; Kamuda idari izinliler ne zaman göreve başlayacak? Uzaktan ve esnek çalışma sistemi devam edecek mi? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

KAMUDA İDARİ İZİNLİLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK? ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN SONA ERECEK?

Kamuda çalışan vatandaşların normalleşme planı çerçevesinde göreve dönecekleri tarih son dönemde gündem maddeleri arasındaki yerini alıyor. Bu kapsamda; Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Peki, İdari izinli kamu personeli ne zaman işe başlayacak? İşte konuya ilişkin detaylar…