Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi: 26 Mayıs 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

Aktif fay hatlarının bulunduğu bölgelerde bir süredir yaşanan son depremler özellikle ülkenin doğusunda gündemde yer alıyor. Bu bağlamda son depremler ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden yoğun şekilde "Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?" araştırmalar yapmaya devam ediyor. Konuya dair tüm detayları ve son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimizde; . "Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 26 Mayıs 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…