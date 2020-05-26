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ve son depremler listesi: 2020 mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafından anlık olarak yurtta ve dünyada meydana gelen son depremler vatandaşlar ile paylaşılmaya devam ediyor. Resmi site üzerinden yayınlanan son depremler listesi ise son dönemde yaşanan küçük ölçekli sarsıntılarla beraber vatandaşlarımız tarafından yakından takip ediliyor. Buna göre; arama motorlarında “ mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?” Şeklinde sorular yoğun şekilde yanıt arıyor. İşte 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ve yayınlanan listeye göre yaşanan sarsıntıların detayları…

Giriş Tarihi: 26.5.2020 11:42 ABONE OL
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi: 26 Mayıs 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

Aktif fay hatlarının bulunduğu bölgelerde bir süredir yaşanan son depremler özellikle ülkenin doğusunda gündemde yer alıyor. Bu bağlamda son depremler ile ilgili detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorları üzerinden yoğun şekilde "Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?" araştırmalar yapmaya devam ediyor. Konuya dair tüm detayları ve son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimizde; . "Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 26 Mayıs 2020 Salı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi: 26 Mayıs 2020 Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?
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