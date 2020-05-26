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Köpeğini kurtarmak isteyen kadın, canını hiçe sayıp köpeklerin arasına daldı

'de şoke eden olay! Sahibi olduğu köpek sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, köpeğini kurtarmak için gözünü kırpmadan sokak köpeklerinin arasına daldı. Canını hiçe sayarak dakikalarca saldırgan köpeklere karşı mücadele veren kadın, köpeğini kurtarmayı başardı. Korku dolu o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 12:49 Son Güncelleme: 26.5.2020 12:56 ABONE OL
Köpeğini kurtarmak isteyen kadın, canını hiçe sayıp köpeklerin arasına daldı

İzmir'de, sahibi olduğu köpeğin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gören kadın, köpeklerin arasına daldı, canını hiçe sayarak köpeğini kurtardı. Dakikalarca mücadele veren kadın ve köpeğin yaralandığı anlar kameralara yansıdı.

CANINI HİÇE SAYARAK ARALARINA DALDI

Olay İzmir'in bir ilçesinde meydana geldi. Demet Y. isimli bir kadın, Ramazan Bayramının birinci günü köpeğini tuvalet ihtiyacını karşılaması amacıyla dışarıya çıkarmıştı. Demet Y., daha sonra köpeğinin diğer sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını gördü. Canını hiçe sayan kadın, bir anda çok sayıda köpeğin arasına daldı.



DAKİKALARCA MÜCADELE VERDİ

Kadın yerlerde sürüklendi, köpeğini diğer köpeklerden kurtarmak için dakikalarca mücadele verdi. Bu sırada kendi de yaralandı. Dakikalar sonra boğulan köpeğini sokak köpeklerinden kurtarmayı başardı. Demet Y., ardından da ağır yaralı köpeğini hemen bir veterinere götürdü. Tüm bu anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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Köpeğini kurtarmak isteyen kadın, canını hiçe sayıp köpeklerin arasına daldı
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