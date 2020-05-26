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Kumar oynayanlar suçüstü yakalandı!

’ın İncirliova ilçesinde, kumar oynanan kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalananlara toplam 51 bin 275 lira ceza kesildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 09:27 Son Güncelleme: 26.5.2020 09:29 ABONE OL
Kumar oynayanlar suçüstü yakalandı!

Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ç., kapalı olan kahvehanenin arka penceresinden müşteri alarak kumar oynattı. Kahvehanede kumar oynandığının ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

51 BİN 275 LİRA CEZA

Yapılan operasyonda kağıt ve pullarla kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL idari para cezası, 11 şüpheliye kumar oynamaktan bin 225 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 51 bin 275 lira para cezası uygulanırken, işyeri sahibi A.Ç. hakkında ise kumar oynatmak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

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Kumar oynayanlar suçüstü yakalandı!
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