Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır şarampole uçtu: 1 yaralı

Uğur Bayır yönetimindeki 34 DF 6528 plakalı tır, belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Yolun sağ tarafında bulunan bariyerleri aşarak şarampole uçan tır ters dönerken, kazaya şahit olan yoldaki diğer sürücüler araçlarından inerek sürücüye ulaşmaya çalıştı.

Ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücüyü kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yukarıya çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Devlet Hastanesine götürülen Bayır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.