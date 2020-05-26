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'de kuvvetli rüzgar! Bahçeler ve bağlar büyük zarar gördü

Son dakika! 'in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde son iki gündür etkili olan fırtına nedeniyle ceviz, badem, elma bahçeleri ve üzüm bağları zarar gördü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 09:59 Son Güncelleme: 26.5.2020 10:00 ABONE OL
Mersin'de kuvvetli rüzgar! Bahçeler ve bağlar büyük zarar gördü

Mevsim normallerinin altında seyreden hava, çiftçiyi olumsuz etkiledi. Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar; ceviz, badem, elma bahçeleri ile üzüm bağlarına zarar verdi. Meyveler, ağaçların dibine dökülürken, ormandaki ağaçların da fırtına nedeniyle dalları kırıldı.

ZARAR BÜYÜK

Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, iki gündür meydana gelen şiddetli rüzgarın Torosların yüksek kesimlerindeki ceviz, badem ve elma bahçeleri ile üzümlerine zarar verdiğini söyledi. Zararın büyük olduğunu dile getiren Gümüş; net sonucun, hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağını belirtti.

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Mersin'de kuvvetli rüzgar! Bahçeler ve bağlar büyük zarar gördü
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