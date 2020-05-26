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Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı

'ın Andırın ilçesinde Abdulkadir Hayta (78), av tüfeği ile oğlu Harun Hayta'yı (30) öldürdü, eşi Fatma Hayta'yı da (66) yaraladı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 02:39 ABONE OL
Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
Olay, akşam saatlerinde Andırın'ın kırsalındaki Sumaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hayta ailesi fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alzheimer hastası olduğu öğrenilme Abdulkadir Hayta, av tüfeği ile rastgele ateş etti. Harun Hayta başına isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, annesi Fatma Hayta kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Hayta tedavisi için ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Harun Hayta'nın cenazesi ise inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlunu öldürüp, eşini yaralayan Abdulkadir Hayta ise jandarma gözaltına alındı.
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Oğlunu öldürdü, eşini yaraladı
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