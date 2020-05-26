Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otobüs seferleri hakkında firmalardan SON DAKİKA açıklaması! Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlıyor?

hakkında firmalardan açıklaması! Şehirler arası ?

Corona virüs nedeniyle şehirler arası de iptal edilmişti; bilgisine göre otobüs seferleri başlıyor! Pamukkale ve Ulusoy firmaları tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre otobüs seferleri normale dönüyor. Dünya genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs nedeniyle şehirler arası seyahat yasağı getirilmişti, aynı şekilde aralarında İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerin de olduğu 15 büyükşehirde sokağa çıkış yasağı uygulaması söz konusu. Son dakika gelişmesine göre şehirler arası otobüs seferleri başlıyor; işte seferlerin başlayacağı tarih!

Giriş Tarihi: 26.5.2020 13:49 ABONE OL
Otobüs seferleri hakkında firmalardan SON DAKİKA açıklaması! Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlıyor?

Ülkemizin önde gelen otobüs firmaları otobüs seferlerinin başlayacağı tarihi 'Mola bitti' diyerek duyurdu. Pamukkale, Metro Turizm, Ulusoy gibi otobüs firmaları 4 Haziran itibariyla seferlerin başlayacağını açıkladı. ne zaman başlayacak? Bu soru son günlerde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyordu. İnternetten otobüs bileti aldıktan sonra HES kodu şehirden çıkışlarda oldukça önemli. HES kodu olmayanlar seyahat yapamayacak. Otobüs seferlerinin normale dönüyor olması şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceğinin de merak edilmesine neden oldu. İşte gelişmeleri...

SON DAKİKA - OTOBÜS SEFERLERİ 4 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR! SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Pamukkale, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 'Mola bitti, sonunda kavuşuyoruz. 4 Haziran'da yola çıkıyoruz.' diyerek müjdeyi verdi. Aynı şekilde Ulusoy, Metro ve Kamil Koç firmaları da 4 Haziran'da şehirler arası otobüs seferlerinin yapılacağını açıkladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otobüs seferleri hakkında firmalardan SON DAKİKA açıklaması! Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA