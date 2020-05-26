Otobüs seferleri hakkında firmalardan SON DAKİKA açıklaması! Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlıyor?

Ülkemizin önde gelen otobüs firmaları otobüs seferlerinin başlayacağı tarihi 'Mola bitti' diyerek duyurdu. Pamukkale, Metro Turizm, Ulusoy gibi otobüs firmaları 4 Haziran itibariyla seferlerin başlayacağını açıkladı. Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Bu soru son günlerde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyordu. İnternetten otobüs bileti aldıktan sonra HES kodu şehirden çıkışlarda oldukça önemli. HES kodu olmayanlar seyahat yapamayacak. Otobüs seferlerinin normale dönüyor olması şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceğinin de merak edilmesine neden oldu. İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA - OTOBÜS SEFERLERİ 4 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR! SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Pamukkale, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 'Mola bitti, sonunda kavuşuyoruz. 4 Haziran'da yola çıkıyoruz.' diyerek müjdeyi verdi. Aynı şekilde Ulusoy, Metro ve Kamil Koç firmaları da 4 Haziran'da şehirler arası otobüs seferlerinin yapılacağını açıkladı.