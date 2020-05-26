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'ta bozayılar ve yaban domuzları görüntülendi

'nin ilçesinde bozayı ve yavruları ile yaban domuzlarının yiyecek arayışı görüntülendi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 15:33 ABONE OL
Ovacık'ta bozayılar ve yaban domuzları görüntülendi

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri, Mercan Vadisi ve Harami Deresi'nin bulunduğu Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, el değmemiş doğası ve yaban hayatı varlığıyla dikkati çekiyor.

İlçedeki Munzur Dağları'nda yer alan Kırkmerdiven Vadisi'nde anne bozayı ve 2 yavrusunun yiyecek arayışı kameralara yansıdı.Vadide karların erimesiyle kayalıklar arasında büyüyen otlarla karnını doyurmaya çalışan ayılar, izlendiklerini fark edince zirveye doğru tırmandı. Konaklar köyü yakınlarında da yetişkin domuzlar ile yavruları derede beslenirken kameralarca kayıt altına alındı.

Çevresi yeşile bürünen derenin kenarında otlayıp su içen domuzlar, meşe ağaçlarıyla kaplı ormana girerek gözden kayboldu.

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Ovacık'ta bozayılar ve yaban domuzları görüntülendi
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