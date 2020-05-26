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Polis vatandaşlara sitem etti: Neden korksun bizden bu çocuklar?

Sokağa çıkma yasağını ihlal ederek çocuklarını dışarı salan ailelere polis sitem etti. Sultangazi'de sokakta oynayan çocuklar polisi görünce ağlamaya başladı. Çocuğu sakinleştirmeye çalışan polis, vatandaşlara isyan ederek, "Bu çocuğun ağlayışını görüyor musunuz Sanki Yunan polisi görmüş gibi. Neden bizden korkuyor çocuklar. Lütfen dışarı çıkmalarına izin vermeyin." dedi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 17:47 Son Güncelleme: 26.5.2020 18:03 ABONE OL
Polis vatandaşlara sitem etti: Neden korksun bizden bu çocuklar?

Sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıkan çocuklar polisi görünce ağlamaya başladı. Ağlayan bir çocuğu kucağına alarak sakinleştiren polis memuru, vatandaşa tepki gösterdi ve "Çocuklarınızı dışarı bırakıyorsunuz. Polisi gördüklerinde korkuyorlar, kaçıyorlar ve ağlıyorlar. Biz Yunan polisi miyiz? Neden bizden korksunlar çocuklar. Ayıptır lütfen" dedi.

İstanbul polisi gören çocuk ağlayınca polisten vatandaşlara sitem " Biz Yunan polisi miyiz?" | Video

İstanbul polisi gören çocuk ağlayınca polisten vatandaşlara sitem " Biz Yunan polisi miyiz?" | Video

Olay İstanbul Sultangazi'de yaşandı. Cebeci Mahallesi'nde devriye gezen polis ekiplerini gören çocuklar kaçarak evlerine girdi. Sokakta kalan 4 yaşındaki bir çocuk ise ağlamaya başladı. Ağlayan çocuğu gören polisler çocuğun yanına giderek onu kucağına aldılar ve sakinleştirmeye çalıştılar. Bu sırada kendilerini cep telefonu ile çeken mahalle sakinlerine sitemde bulunan bir polis; "Bu çocuğun ağlayışını görüyor musunuz? Sanki Yunan polisi görmüş gibi. Neden bizden korkuyor çocuklar. Lütfen dışarı çıkmalarına izin vermeyin. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyoruz. Bir yasak var ve uymalıyız buna. Bu bayram günü hiçbir vatandaşımızın üzülmesini istemeyiz. Bu yasaklar bitsin birlikte sokağa çıkalım birlikte oynayalım. Çocuklarınızı dışarı bırakıyorsunuz. Polisi gördüklerinde korkuyorlar, kaçıyorlar ve ağlıyorlar. Biz Yunan polisi miyiz? Neden bizden korksunlar çocuklar. Ayıptır lütfen" dedi.
Polis ekipleri daha sonra ağlayan çocuğu babasına teslim etti.

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Polis vatandaşlara sitem etti: Neden korksun bizden bu çocuklar?
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