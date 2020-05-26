Rüzgarın yıktığı yuvayı imeceyle yaptılar

Afrika ile Avrupa arasındaki iki ana kuş göçü yolunun kesişme noktasında bulunan Kayseri'nin Develi İlçesi'ndeki Sultan Sazlığı Milli Parkı yakınında bulunan Epçe Mahallesi, yıllardır leylek ailesine ev sahipliği yapıyor. Elektrik direğine yaptıkları yuvaya her yıl gelen ve yavrularını büyüttükten sonra tekrar göç eden leylekler, bu yıl şiddetli rüzgar ve sağanak yağışla karşılaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle leyleklerin yuvasının bulunduğu elektrik direği devrilince leylekler yuvasız kaldı.

Leyleklerin yuvasının yıkıldığını gören Muhtar Yusuf Tekin'in çağrısı üzerine toplanan mahalle sakinleri, leyleklerin köylerini terk etmemesi için harekete geçti. İmece usulü ile ilk olarak elektrik direğini yerine dikerek betonla sağlamlaştıran mahalle sakinleri, daha sonra leylek yuvasını yeniden yaptı. Yuva, eskisinden daha sağlam şekilde elektrik direğinin tepesine oturtularak güçlendirildi. Mahallelinin leyleklerin köylerini terk etmemesi için sarf ettiği çaba, sosyal medyada büyük taktir topladı.