Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Normalleşme planında son durum ne seyahat yasakları ne zaman bitecek?

Corona virüs vaka ve ölüm sayısında son durum şu şekilde; 25 Mayıs günlük koronavirüs tablosuna göre ülkemizde dün 21.492 kişiye test yapıldı, 987 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat edenlerin sayısı ise 29. Toplam vaka sayısı 157.814 iken, toplam vefat sayısı 4.369 oldu, toplam iyileşen hasta sayısı da 120.015 oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştuğunu açıklayarak bayramdan sonra sokağa çıkma ve seyahat yasaklarının bitip bitmeyeceğini sorduğunu belirtti. Sokağa çıkma ve seyahat yasakları ne zaman bitecek?

TEDBİRLER BAYRAMDAN ÖNCEKİ KADAR SERT OLMAYACAK!

İşte Candaş Tolga Işık'ın o açıklaması...

Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum, "Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak..." dedi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Küresel salgın Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinin ardından kapanan otel ve restoranlar açılışa hazırlanıyor. Yeni normale geçiş için her sektöre özel hijyen standartlarını belirlemek için çalışan hükümet, yeme-içme ve konaklama sektörü için de özel bir genelge hazırladı. Önümüzdeki hafta açıklanması beklenen hijyen genelgesini sağlayan otel ve restoranlar 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek. Böylece 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından masa servis hizmeti yasaklanan ve sadece paket servis yapmasına izin verilen 100 bine yakın restoran yeniden müşteri alabilecek.