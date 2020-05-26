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Salgın döneminde evde kalan çocuklar için dikkat çeken uyarı

tedbirleri sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, sağlıkla ilgili bazı riskleri de beraberinde getirdi. Bir yanda ölümcül bir virüsün bulaşma tehlikesi, diğer yanda hareketsizlik ve kilo probleminin tetiklediği tehlikeler... Bu arada evde kalan hemen herkesi tehdit eden bir başka tehlike de ortaya çıktı. Cep telefonları ve ekranları. Özellikle de gelişme çağındaki çocuklar için daha riskli olan bir tehlike. Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Ziya Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan çocukların telefon, ve bilgisayar ekranında çok fazla vakit geçirdiğini, bunun da 'miyopi' gibi hastalıklarında artışa neden olabileceğini söyledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 16:18 Son Güncelleme: 26.5.2020 16:43 ABONE OL
Salgın döneminde evde kalan çocuklar için dikkat çeken uyarı
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Salgın döneminde evde kalan çocuklar için dikkat çeken uyarı
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