Salgın döneminde evde kalan çocuklar için dikkat çeken uyarı
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, sağlıkla ilgili bazı riskleri de beraberinde getirdi. Bir yanda ölümcül bir virüsün bulaşma tehlikesi, diğer yanda hareketsizlik ve kilo probleminin tetiklediği tehlikeler... Bu arada evde kalan hemen herkesi tehdit eden bir başka tehlike de ortaya çıktı. Cep telefonları ve bilgisayar ekranları. Özellikle de gelişme çağındaki çocuklar için daha riskli olan bir tehlike. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Ziya Kaya, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan çocukların telefon, tablet ve bilgisayar ekranında çok fazla vakit geçirdiğini, bunun da 'miyopi' gibi göz hastalıklarında artışa neden olabileceğini söyledi.