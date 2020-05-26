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Şişli'de akılalmaz olay! Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta parti yaptılar

Sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde Şişli'de yaşanan olay şaşkına çevirdi. Kısıtlamayı umursamayan bir grup vatandaş, balonlarla süsledikleri sokakta doğum günü kutlaması yaptı. Çevredekiler durumu 155'e ihbar etti. Kutlama yapan kişiler, polis sirenini duyunca evlerine kaçıştı. Parti sonlandırılırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 14:44 Son Güncelleme: 26.5.2020 14:49 ABONE OL
Şişli'de akılalmaz olay! Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta parti yaptılar

Şişli'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, bayram gününde sokakta doğum günü partisi düzenlendi. Balonlarla süslenen sokakta oynayan vatandaşların polis sirenini duyunca evlerine kaçma anı kameraya yansıdı.

POLİS GELİNCE KAÇIŞTILAR

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan önlemler kapsamında arife gününden itibaren Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Şişli Feriköy Paşa Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, iki kardeşin doğum gününü kutlamak isteyen yakınları sokağı süsledi. Balonlarla süslenen sokakta vatandaşlar müzik eşliğinde oynamaya başladı. Polise ihbar edilen vatandaşlar, polis sirenini duyunca kaçışmaya başladı. Polisin gelmesiyle doğum günü kutlaması son buldu. Vatandaşların kaçma anı da saniye saniye kameraya yansıdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp denize girdiler

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Şişli'de akılalmaz olay! Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta parti yaptılar
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