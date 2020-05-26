Haberler Yaşam Haberleri Şişli'de akılalmaz olay! Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta parti yaptılar

Şişli'de akılalmaz olay! Sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta parti yaptılar Sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde Şişli'de yaşanan olay şaşkına çevirdi. Kısıtlamayı umursamayan bir grup vatandaş, balonlarla süsledikleri sokakta doğum günü kutlaması yaptı. Çevredekiler durumu 155'e ihbar etti. Kutlama yapan kişiler, polis sirenini duyunca evlerine kaçıştı. Parti sonlandırılırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Giriş Tarihi: 26.5.2020 14:44 Son Güncelleme: 26.5.2020 14:49 ABONE OL