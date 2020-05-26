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Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı kaç gün, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

? Ramazan Bayramı , hangi illerde? ?

Corona virüsü önlem ve tedbir paketleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde bazı konular araştırılmaya başlandı. 23 Mayıs tarihinden itibaren başlayan kısıtlamanın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ile birlikte kaç gün sürecek, hangi illerde gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya yönelik açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı kısıtlama ile ilgili genelgeyi yayınladı. Buna göre; ? Ramazan Bayramı , hangi illerde?

Giriş Tarihi: 26.5.2020 07:05 Son Güncelleme: 26.5.2020 07:06 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı kaç gün, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisine yönelik ülkemizde önlem ve tedbir paketleri alınmaya devam ederken belli tarihlerde ve zaman dilimlerini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya yönelik açıklamalarını kamuoyuna duyurmuştu. Sonrasında ise İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine kısıtlamaya yönelik genelge gönderdi. Hal böyle olunca; vatandaşlar internet üzerinden , , hangi illerde gibi pek çok önemli sorunun yanıtına ulaşmak istiyor. Buna göre; Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı kaç gün, ne zaman bitiyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN, HANGİ İLLERDE?

Bu hafta sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi.

İşte sokağa çıkma yasağı genelgesi ile detayları...

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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı kaç gün, hangi illerde? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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