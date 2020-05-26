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Haberler Yaşam Haberleri Sokağa çıkma yasağı SON DAKİKA - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde ve kaç gün?

- ? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde ve kaç gün?

Bu hafta sonu var mı? Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak 23-24-25-26 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde toplamda 4 gün olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Aynı zamanda Ramazan Bayramı tarihlerine denk gelmesinden dolayı milyonlarca vatandaşlar bu bayramı evlerinde geçirdiler. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine kısıtlama ile ilgili genelge gönderildi. Bugün sokağa çıkma kısıtlamasının son günü olmakla birlikte; vatandaşlar önümüzdeki hafta sonu için yasağın uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyorlar. Buna göre; sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, kaç gün ve hangi illerde? ? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? açıklaması geldi mi?

Giriş Tarihi: 26.5.2020 09:41 Son Güncelleme: 26.5.2020 09:42 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı SON DAKİKA - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde ve kaç gün?

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkemizin 81 ilinde ilan edildi. Toplamda 4 gün sürecek olan yasak ile birlikte aynı zamanda bugün kısıtlamanın da son günü olarak biliniyor. Hafta sonlarını kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının yapılmasından dolayı vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, sorusuna yanıt aramaya başladılar. Buna göre; sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? ? İşte haberinin detayları!

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin bu tarz soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Ramazan Bayramı'nın ve yasağın son günü olması ile birlikte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Son dakika açıklaması geldi mi?

İşte yanıtı!

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Sokağa çıkma yasağı SON DAKİKA - Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde ve kaç gün?
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