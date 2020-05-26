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- Ramazan Bayramı'ndan sonra nasıl olacak? ile alınacak yeni kararlar neler? İşte 2020 !

11 Mayıs tarihi normalleşme sürecinin ilk adımı olarak kabul edilmektedir. Birinci aşama sürece girildikten sonra diğer aşamalara yönelik bilgiler verilmeye devam ederken ilk olarak, kuaförler, berberler ve AVM'ler belli şartlar doğrultusunda sosyal mesafe ve maske takılması zorunlu kılınarak kontrollü şekilde açıldı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında "Bayramdan sonra daha özgürüz" şeklinde açıklama yapmış ve müjdeli haberi vatandaşlara duyurmuştu. Vaka sayısının 500'ün altına düşmesi ile birlikte kademe kademe devreye sokulacak olan yeni serbestlik kararları merak edilmeye başlandı. 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağının ve Ramazan Bayramı'nın ardından nasıl olacak? ile alınacak yeni kararlar neler? İşte ile detayları...

Giriş Tarihi: 26.5.2020 07:04 Son Güncelleme: 26.5.2020 07:05 ABONE OL
SON DAKİKA - Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme süreci nasıl olacak? Normalleşme tarihleri ile alınacak yeni kararlar neler? İşte 2020 normalleşme takvimi!

vatandaşların merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Özellikle son dönemde Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısında gözle görülür bir düşüş yaşanmasından dolayı umut verici ve olumlu gelişmeler arasında yer alan bu durum ile birlikte bayramdan sonra sürecin nasıl olacağına dair detaylar verilmeye başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" açıklamasında bulunurken öte yandan yine bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öngörülüyor. Böyle bir durum olursa şayet aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşulan konular arasında yerini alıyor. Buna göre; Bayramdan sonra nasıl olacak? Normalleşme takvimi ile alınacak yeni kararlar neler? İşte ile haberinin detayları...

NORMALLEŞME TAKVİMİ 2020 - NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

  • - Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.
  • - İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,
  • - Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,
  • - Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

İşte normalleşme tarihlerine ve sürecine ilişkin son dakika detayları...

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SON DAKİKA - Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme süreci nasıl olacak? Normalleşme tarihleri ile alınacak yeni kararlar neler? İşte 2020 normalleşme takvimi!
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