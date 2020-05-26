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haberi: ne zaman kalkıyor? İstanbul giriş çıkışlar hangi tarihte açılacak, belli oldu mu?

Ramazan Bayramı sonrası normalleşme sürecinin adım adım devam edecek olması ile milyonlarca İstanbullunun merak ettiği " ne zaman kalkıyor?" sorusu internet aracılığı ile yanıt arayan konuların başında geliyor. Belirli sebepler dolayısıyla şehir dışına çıkması veya kısıtlama bulunan illere gitmesi gereken vatandaşlar bu konuda dair yaşanan son gelişmeleri takip ediyor. Normalleşme adımları kapsamında özellikle 15 ilde bulunan yasakların da kaldırılmasıyla , ve İstanbul gibi büyükşehir statüsünde olup şehir dışı yasağı bulunan illerde vatandaşlar kısıtlamanın kaldırılacağı tarihi iple çekiyor. Buna göre; İstanbul seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? İstanbul giriş ve çıkışlar ne zaman açılacak? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeleri takip edebileceğiniz haberin detayları…

Giriş Tarihi: 26.5.2020 10:12 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? İstanbul giriş çıkışlar hangi tarihte açılacak, belli oldu mu?

ne zaman kalkacak? Sorusu milyonlarca İstanbullunun bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gelen açıklamasıyla beraber 15 ilimizde bulunan kısıtlamanın kaldırılması sonrası özellikle de büyükşehir statüsüne sahip olan ve yasağa tabi tutulan illerle ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bayram sonrası normalleşme sürecinin adım adım işleyeceği bilinirken öte yandan vatandaşlar seyahat yasakları üzerinde yapılacak olan değişiklikleri yakından takip ediyor. Buna göre; İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İstanbul giriş çıkışlar hangi tarihte açılacak, belli oldu mu? İşte konuya dair tüm detaylar…

İSTANBUL SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK, GİRİŞ ÇIKIŞLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika açıklaması ile 15 ilimizde daha kısıtlamanın kaldırıldığı açıklaması yapılmıştı. Bu açıklama ile beraber; şehirlerarası yolculuk yasağı ne zaman bitecek? Merak edilmeye başlandı. Özellikle de milyonlarca İstanbullu bu sorunun yanıtını merak ediyor…

İşte konuya dair detaylar ve tüm gelişmeler…

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Son dakika haberi: İstanbul seyahat yasağı ne zaman kalkıyor? İstanbul giriş çıkışlar hangi tarihte açılacak, belli oldu mu?
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