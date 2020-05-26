Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Spor salonları ne zaman açılacak? Normalleşme adımları sonrasında spor salonları açılıyor mu, tarih belli oldu mu?

ne zaman açılacak? Normalleşme adımları sonrasında , tarih belli oldu mu?

Türkiye’de corona virüsü tedbirleri kapsamında kapatılan ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Salgınla mücadelede günden güne olumlu sonuçlar veren ülkemizde normalleşme adımları sürüyor. 11 Mayıs tarihinde başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte AVM, kuaför ve berberler açılmıştı. Şimdi ise gözler spor salonlarının açılış tarihine çevrildi. Uzun süredir evde kalanlar spor salonlarına, pilatese ve fıtness’a gitmek için açılış tarihini araştırıyor. Mart ayından itibaren kapalı olan kurumlarla alakalı yetkili isimlerden güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Buna göre; ? Normalleşme adımları sonrasında , tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 26.5.2020 11:00 Son Güncelleme: 26.5.2020 11:07 ABONE OL
Spor salonları ne zaman açılacak? Normalleşme adımları sonrasında spor salonları açılıyor mu, tarih belli oldu mu?

ne zaman açılacak? Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında spor salonları kapatılmıştı. Mart ayından itibaren faaliyetlerini durduran fitness, pilates, zumba gibi spor salonlarının açılış tarihi ise her geçen gün merak ediliyor. 11 Mayıs tarihinde başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte AVM, kuaför ve berberler kademeli olarak açılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kapalı olan spor salonlarının ve fitness merkezlerinin açılacağı tarih, bu yerlerde üyeliği olan binlerce vatandaş tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki , tarih belli oldu mu? Normalleşme adımları sonrasında ?

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni tip coronavirüsüyle mücadele kapsamında spor salonları geçici süreliğine faaliyetlerini durdurmuştu. Sosyal hayatta normalleşmenin yavaş yavaş başlaması ile beraber, '' Spor salonları ne zaman açılacak, belli oldu mu?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre sosyal hayatta normalleşme takvimi belli olurken hamam, havuz, kaplıca gibi yerlerin açılacağı tarih de netlik kazandı. Peki, 2020 spor salonları ne zaman açılacak? İşte tüm bilgiler…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor salonları ne zaman açılacak? Normalleşme adımları sonrasında spor salonları açılıyor mu, tarih belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA