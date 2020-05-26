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'de dehşet! Küçük çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı

'de, evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken kafası demir korkuluğa sıkışan 9 yaşındaki çocuk kabus dolu anlar yaşadı. Küçük çocuğun imdadına yetişen itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek çocuğu kurtardı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 17:14 Son Güncelleme: 26.5.2020 17:19 ABONE OL
Sultangazi'de dehşet! Küçük çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı

Olay, saat 15.45 sıralarında Esentepe Mahallesinde evde meydana geldi. 9 yaşındaki Buğra Ünal, evlerinden dışarıyı seyrederken pencerenin demir korkuluğuna kafasını sıkıştı.

KURTARILINCA ANNESİNE SARILDI

O sırada evde bulunan annesinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir korkulukları keserek çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk kurtarılmasının ardından annesine sarıldı.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

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Sultangazi'de dehşet! Küçük çocuğun kafası demir korkuluğa sıkıştı
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