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Tek kelimeyle vahşet! 5 aylık bebeği kanalizasyona attılar...

'da tüyler ürperten olay! Belediyeye ait atık su arıtma tesisinin foseptiğinde, su yüzeyince bebek olduğunu görenler dehşete kapıldı. Durumun emniyet güçlerine haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 5 aylık olduğu belirlenen bebeğin yaşamını yitirdiği ve vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 17:36 Son Güncelleme: 26.5.2020 17:42 ABONE OL
Tek kelimeyle vahşet! 5 aylık bebeği kanalizasyona attılar...

Çorum Belediyesine ait Atık Su Arıtma Tesisi'nde bulunan foseptikte, su yüzeyinde bebek olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı inceleme sonrası bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDUĞU BELİRLENDİ

Ekiplerin incelemelerinde, bebeğin 5 aylık ve vücudunun çeşitli yerlerinde de kırıklar olduğu belirlendi. Bebekten alınan DNA örneği Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bebeğin kent merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kanalizasyona atılıp, tesise kadar gelmiş olabileceği düşünülüyor. Jandarma, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Tek kelimeyle vahşet! 5 aylık bebeği kanalizasyona attılar...
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