THY son dakika açıkladı: Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? İç ve dış hatlar ile beraber uçak seferleri ne zaman açılacak?

Salgının ilk günlerinden itibaren Türk Hava Yolları ve diğer birçok hava yolu şirketinin açıklamasıyla beraber yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda seyahat yasağı uygulamasının başlatıldığı son dakika haberi olarak duyurulmuştu. Bu kapsamda ülkemizde vaka sayısında yaşanan durgunluk hali ve dolayısıyla normalleşme sürecinin adım adım işlemesiyle beraber özellikle seyahat yasağında adım adım esnetilmeye gidiliyor. THY yaptığı ilk açıklamada seferlerini 20 Mayıs tarihinde başlatmayı planlasa da salgın halinin devam ettiği gerekçesiyle bu tedbirin sürecini bir süre daha uzattığını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; Türk Hava Yolları yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? İç ve dış hatlar ile beraber yurt dışı ve yurt içi seferler ne zaman açılacak? İşte konuya dair gelen son dakika açıklamasının detayları ve işaret edilen o tarih.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? İÇ VE DIŞ HATLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

THY tarafından gelen ilk açıklamada 20 Mayıs tarihinde yurt içi ve yurt dışı uçuşların başlatılacağı bildirilmişti. Ancak geçtiğimiz gün yapılan yeni açıklamada planlanan tarihin ertelendiği bildirildi. Bununla beraber belirli nedenlerden dolayı seyahat etmesi geren vatandaşlar iç ve dış hatlar ne zaman açılacak, uçak seferleri ne zaman başlıyor? Sorularına güncel yanıtı arıyor.

İşte o açıklama ve işaret edilen o tarih…