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'ta bir mahalle karantinaya alındı

'ın Derbent köyü Çıraderesi mahallesi, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Mahallede, cami hoparlöründen anons yapılarak uygulamasının başladığı duyuruldu.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 23:03 ABONE OL
Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı

Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, Çıraderesi Mahallesi'nin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığını bildirdi. Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Mayıs'ta Ankara'dan Çıraderesi Mahallesi'ne gelen 2 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Yapılan değerlendirme sonunda mahallenin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığını ifade eden Yılmaz, "Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Jandarma köy girişinde tedbir aldı." dedi.

Mahallede, cami hoparlöründen anons yapılarak karantina uygulamasının başladığı duyuruldu.

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Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı
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