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'ın ailesi isyan etti

’da boksör sevgili tarafından vahşice katledilen ’ın ailesi iftira ve ithamlara karşı basın açıklaması ile tepki gösterdi.  Aile, “Yaralarımızı dahi saramamışken türlü iftira ve ithamlara maruz kalmak acımıza acı, hüznümüze hüzün katıyor”dedi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Yaşam
Giriş Tarihi: 26.5.2020 22:28 Son Güncelleme: 26.5.2020 22:30 ABONE OL
Zeynep Şenpınar'ın ailesi isyan etti

Zeynep Şenpınar henüz 25 yaşındaydı. Muğla Üniversitesi'nden yeni mezun olmuştu. Hayali öğretmen olmaktı.

24 Mayıs günü sabahında boksör sevgilisi ile kayga etti. Daha önce de şiddet görmüş hastanelik olmuştu. Fakat korkusundan mı bilinmez şikayetini geri çekmişti. Sevgilisi tarafından vucüdunun birçok yerinden bıçaklanan Zeynep, oracıkta can verdi. Katil, 112'ye haber verip kendi bileklerini de kesti. Hastanede tedavi altına alınan boksör katil, halen hastanede tedavide. İfadesi ardından tutuklanacak. Zeynep ise memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep Şenpınar, gözyaşları ile toprağa verildi

Bu arada cinayetin kamuoyuna yansıması ardından Zeynep Şenpınar'a yönelik iftira ve ithamlara yönelik ailesinden tepki geldi. Ailesi, "24.05.2020 tarihinde Muğla Kötekli'de vahşice katledilen biricik kızımız ZEYNEP ŞENPINAR'ın acısını kalbimizin en derinlerinde yaşıyoruz, yaşayacağız...

Yaralarımızı dahi saramamışken türlü iftira ve ithamlara maruz kalmak acımıza acı, hüznümüze hüzün katıyor.

Yasal sürecin başlamış olduğu bu andan itibaren ZEYNEP VE AİLESİ aleyhine gerek medya vasıtası gerek sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile yapılacak hakaret ve infial içerikli paylaşımlar tespit edilecek olup haklarında yargısal süreç başlatılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur"denildi.

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Zeynep Şenpınar'ın ailesi isyan etti
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