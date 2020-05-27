Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri A101 aktüel ürünler 28 Mayıs 2020 kataloğunda büyük indirimler başlıyor! Haftanın 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

28 Mayıs 2020 kataloğunda büyük indirimler başlıyor! Haftanın 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunda teknoloji, mutfak araç ve gereçleri, züccaciye ve mobilyada büyük indirim fırsatları yer alıyor. İlgili kurumun sitesinde yayınlanan güncel katalogda satışı çok olması planlanan Vestel Venüs e5 cep telefonu fiyatı ve özelliğiyle dikkat çekiyor. Öte yandan mutfak ihtiyaçlarınız için buzdolabı, çamaşır makinesi, termosifon gibi yepyeni ürünler yer alıyor. Bu haftanın kataloğunu henüz incelememiş olan vatandaşlar ‘’ 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Her zaman en güvenilir ve geniş ürün yelpazesiyle müşterilerinin yüzüne güldüren indirimli ürünler kataloğunun tam listesi haberimizde yer alıyor. Buna göre; Haftanın 28 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Giriş Tarihi: 27.5.2020 16:07 ABONE OL
A101 aktüel ürünler 28 Mayıs 2020 kataloğunda büyük indirimler başlıyor! Haftanın 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Perşembe raflarını yenileyen kataloğun en dikkat çeken ürünleri raflara dizilmeye başladı. Özellikle ev hanımlarının tüm ihtiyaçlarını barından kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında buzdolabı, çamaşır makinesi, blender seti uygun fiyatlı satışa çıkıyor. Haftanın indirimli ürünler listesinde her bütçeye ve her zevke uygun fırsatlar yer alıyor. Aldın Aldın fırsatıyla müşterilerinin karşısına çıkan marketin indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'Bu hafta A101 aktüel ürünleri kataloğunda neler var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Haberimizde, 28 Mayıs 2020 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunun tam listesine erişebilir, uygun fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU SATIŞA ÇIKIYOR! 28 MAYIS A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101 indirimli ürünler kataloğu bu hafta müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Her hafta muhteşem indirimleri kapısını müşterilerine aralayan A101 kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. Kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında cep telefonu, televizyon, beyaz eşya, gıda ürünleri, elektrikli ev aletleri uygun fiyattan satışa çıkıyor. İşte yeni ve birbirinden güzel 28 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu listesi…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 aktüel ürünler 28 Mayıs 2020 kataloğunda büyük indirimler başlıyor! Haftanın 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA