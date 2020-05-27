Ardahan’da fırtına: 1 ölü, 3 yaralı

ARDAHAN'DA fırtına ve sağanak yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Çok sayıda ev ve işyerinin sular altında kaldığı kentte 152 binanın çatısı uçtu, 157 ağaç da devrildi. Son iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle şehrin birçok noktasında olumsuzluklar yaşandığını belirten Vali Mustafa Masatlı, "11'i kamu binası olmak üzere 137'si şahıs, 4'ü ise iş yeri çatısı toplamda 152 binada büyük küçük hasarlar oluşmuş. Ekiplerimiz hasarların durumunu değerlendirmek için şu an sahada" diye konuştu. Masatlı, şiddetli fırtınada 1 kişi yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise yaralandığını sözlerine ekledi. İş yerinin çatısı uçan Vargin Yıldız da hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyleyerek, "Devletimiz gerekeni yapacaktır" dedi.