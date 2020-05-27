Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları 'de

Aile, Çalışma ve Bakanlığı ile Tarım ve ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 01:52 ABONE OL
Atama kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Selahattin Cerrah atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Zekeriya Şeker'in ataması yapılırken, Orman Genel Müdür Yardımcılığına Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ise Yasin Yaprak getirildi.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Atama kararları Resmi Gazete'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA