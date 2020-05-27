Azat’ın araba bayramı

Koronavırüs nedeniyle tüm Türkiye bayramı evde buruk bir şekilde geçirirken sosyal medyaya düşen bir video yüzleri güldürdü. Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin doğuştan bedensel engelli Azat Tozruk'a (22) bayram hediyesi olarak akülü araba göndermesi herkesin yüreğini ısıttı. Azat bayram hediyesine öyle sevindi ki izleyenler duygulandı. Duygularını yazıyla anlatan Azat, "Heyecandan uyku girmiyor gözüme. Gece uyanıp, arabanın yanına gidiyorum. Bir an önce binip, özgürce dolaşmak istiyorum. En büyük hayalimdi. Bu hayalimi bana yaşatan emniyet müdürüme minnettarım" dedi. Göllüce ise, "Azat akülü araba istemişti. Para toplayıp alacaktık. Ancak Tuzluca Belediye Başkanı'nın arkadaşı işadamı, 'Uygun görürseniz akülü arabayı ben alayım' dedi. Alıp bize teslim etti. Azat'ın mutluluğu bize de moral oldu" dedi.