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Bir annenin en zor anı... Üniversite öğrencisi oğlunu yatağında ölü buldu

'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu. Bursa'da kısıtlamanın olduğu 4 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi köylerine giden Coşkun ailesi şok yaşadı. Eve gelir gelmez yatan çift sabah uyandıklarında, kısıtlama sırasında evde tek başına kalan oğulları 20 yaşındaki Boğazici Üniversitesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi 'u odasında hareketsiz halde buldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 14:30 Son Güncelleme: 27.5.2020 14:38 ABONE OL
Bir annenin en zor anı... Üniversite öğrencisi oğlunu yatağında ölü buldu
Edinilen bilgiye göre, Bursa'da kısıtlamanın olduğu 4 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi köylerine giden Coşkun ailesi, dün gece saat 00.00'da biten kısıtlamanın ardından evlerine geri döndü.



Eve gelir gelmez yatan çift sabah uyandıklarında, kısıtlama sırasında evde tek başına kalan oğulları 20 yaşındaki Boğazici Üniversitesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Burak Coşkun'u odasında hareketsiz halde buldu. Şaşkına dönen anne Nezihe Coşkun durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kısıtlama sırasında evde tek başına yaşayan Burak Coşkun'un komşuları ise, genç öğrencinin mangalı odasına taşıdığını gördüklerini iddia etti. Üniversite öğrencisi Burak Coşkun'un karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olacağını da değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Bir annenin en zor anı... Üniversite öğrencisi oğlunu yatağında ölü buldu
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