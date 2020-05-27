Büyük şairin ardından 37 yıl geçti

Türk şiir ve düşünce hayatının en önemli isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 37. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, usta şairin mezarına çiçek bırakarak dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı ziyarette konuşan Köken, "Pandemiden dolayı kimse gelemedi ama biz o hasreti gidermek istedik. Üstat sevdalılarının hepsine buradan selam olsun" ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Kısakürek’in Canım İstanbul şiirini, Başkan Erdoğan böyle seslendirmişti | Video

'ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ' SAHİBİ

78 yıllık yaşamı boyunca, şiir, felsefe, siyaset ve düşünce üzerine çok sayıda eser, konferans ve çalışma gerçekleştiren Kısakürek, 1904'te İstanbul'da dünyaya geldi. Fransız Papaz Mektebi, Amerikan Koleji ve Rehber-i İttihad okullarında okudu. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Akseki, Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi isimlerin öğretmenlik yaptığı Mekteb-i Fünun-u Bahriye-i Şahane'ye (Deniz Harp Okulu) girdi. Bu okulda Nazım Hikmet Ran'la birlikte eğitim gördü.

Bir söz üstadı... Dava ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek | Video

Öğrencilik yıllarında şiire ilgi duyan büyük şair, "Nihal" isminde haftalık bir dergi çıkarmaya başladı. Kısakürek, Lord Byron, Oscar Wilde, Shakespeare'in de aralarında bulunduğu önemli Batılı yazarların eserlerini orijinal dilinde okudu. 1918'de Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Faruk Nafiz, Ahmed Kudsi gibi edebiyatçıların yer aldığı Darülfünun Edebiyat Medresesi Felsefe Bölümü'nde eğitime başlayan Kısakürek'in ilk şiiri, Yakup Kadri ve arkadaşlarının çıkardığı "Yeni Mecmua" dergisinde yayımlandı. 1924'te Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla Paris Sorbonne Üniversitesi'ne gittikten bir sene sonra İstanbul'a dönerek ilk şiir kitabı "Örümcek Ağı"nı çıkardı.



Şairin en çok bilinen eserlerinden "Kaldırımlar" şiiri 1928'de yayımlandı. 30 yaşındayken Abdulhakim Arvasi'yle tanışan Kısakürek'in hayat hikâyesi o günlerden sonra değişti. 1935 ve 1937 yıllarında yazdığı "Tohum" ve "Bir Adam Yaratmak" eserleri, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda Muhsin Ertuğrul'un rejisiyle sahnelendi. 1936'da sahibi ve başyazarlığını yaptığı "Ağaç" mecmuası, çıktığı 17 sayı boyunca dönemin önde gelen entelektüellerini aynı çatı altında topladı. 1941'de Fatma Neslihan Baban ile evlenen şairin, Mehmed, Ömer, Ayşe, Osman ve Zeynep isimli çocukları oldu. 1962'de kendisinin baş eser olarak tarif ettiği şiirlerinin yer aldığı Çile eseri yayımlandı.Kendisinin kurduğu Büyük Doğu Hareketi konferanslarını ülke geneli ve yurtdışına taşıyarak fikirlerini anlattı. Türk Edebiyatı Vakfı'nca 1980'de "Sultanu'ş Şuara (Şairler Sultanı)" unvanı verilen Kısakürek, Baki'den sonra bu unvanına sahip ikinci şair olarak tarihe geçti. 1980'de Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü verilen Kısakürek, 1981'de Milli Kültür Vakfı Armağanı'nı, 1982'de de Türkiye Yazarlar Birliği "Üstün Hizmet Ödülü"nü aldı.





'SAYGI VE RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, iletisinde "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında Kısakürek'in fotoğrafının ve dizelerinin yer aldığı görsele yer verdi.

Türk edebiyatının üstadı: 25 Mayıs 2020 Necip Fazıl Kısakürek'in ölüm yıl dönümünde sözleri ve şiirleri Türk edebiyatının üstadı ve bir dava adamı: Necip Fazıl Kısakürek Bakan Albayrak'tan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı Bakan Koca’dan ‘Necip Fazıl Kısakürek’ paylaşımı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı | Video