Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı kılınacak camiler hangileri?

Camiler ne zaman açılacak? Coronavirüs salgının ülkemizde bir nevi kontrol altına alınmaya başlanması ile beraber milyonlar normalleşme planı çerçevesinde alınacak yeni kararları takip ediyor. Bu kapsamda; gelen son bilgi ise ibadethanelerin açılışı ile ilgili oldu. Son dönemin bir numaralı gündem maddesi olan bu konuyla ilgili olarak detaylar internet üzerinden araştırılmaya başladı. Buna göre; Camiler ne zaman açılacak? İşte binlerce kişinin Cuma günü öncesinde araştırdığı Cuma namazı kılınacak camiler ve tüm detaylar…

CAMİLER NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Genelgeye göre ise 16 Mart tarihinden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan cami ve mescitlerin 29 Mayıs tarihinde açılacağı açıklaması yapıldı.

İşte Cuma namazı kılınacak camiler ile ilgili detaylar…