Fedakâr sağlıkçılara destek müzayedesi

ARTAM Antik A.Ş. müzayede evi, Kovid-19 salgını ile mücadelede büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla bağış müzayedesi düzenliyor. Tüm geliri İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı'na bağışlanacak müzayede 30 Mayıs Cumartesi günü internet üzerinden online olarak gerçekleşecek. Satışa sunulan eserler, sembolik açılış rakamı 2 bin 20 lira açılış fiyatı ile müzayedede yer alıyor. Devrim Erbil'in "İstanbul Kuşbakışı ve Renk" konulu tuval çalışması, Ahmet Güneştekin'in "Zeus'un Taşıyıcısı" adlı eseri, Ahmet Oran'dan görkemli bir soyut çalışma ile Ekrem Yalçındağ'ın "Mavi", Kemal Önsoy'un "Ağaç", Azade Köker'in "Sarı Koltuk" ve Fevzi Karakoç'un "Atlar" adlı eserleri ilk kez satışa sunulacak. Ebru Uygun tuval eseri ile müzayedeye destek verirken bağış müzayedesine eser veren isimler arasında Nil Duran, Demet Çetindoğan, Deniz Artun, Emin Hitay, Eda Özsoy, Rahmi Eyüboğlu gibi birçok koleksiyoncu da yer aldı. Artam Antik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Artam "Sanatseverler hem iyi işlere sahip, hem de sağlık çalışanlarımıza destek olabilir" dedi.