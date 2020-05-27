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Fransız balkondan kurtarma operasyonu

İstanbul 'da bugün ilginç bir kurtarma operasyonu yaşandı. Bir binanın 3'üncü katındaki Fransız balkonda mahsur kalan, uzun süre kanat çırpmasına rağmen çıkamayan kumruyu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Merdivenle olay yerine ulaşan itfaiye eri, çırpınmaktan gücü tükenmek üzere olan kumruyu avucunun içerisine alarak yere indirdi. Kanatlarında yara veya ezik bulunmadığı tespit edilen minik kuş, itfaiye eri tarafından havaya bırakıldı. Kısa süre önce yine Fransız balkonda mahsur kalan bir başka , 1 gün sonra fark edilerek yine çağrılan itfaiye erleri tarafından kurtarılmıştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 17:10 ABONE OL
Fransız balkondan kumru kurtarma operasyonu

Cihangir Mahallesi'ndeki Parlak Sokak'ta oturanlar, bir binanın 3'üncü katındaki Fransız balkonda mahsur kalan, uzun süre kanat çırpmasına rağmen çıkamayan kumruyu görünce kurtarılabilmesi için itfaiyeyi aradı.

Kısa sürede merdivenli araç ile gelen itfaiye erlerinden ikisi, balkona ulaştı. İtfaiye erlerinden biri arkadaşının desteği ile balkona uzanarak, çırpınmaktan gücü tükenmek üzere olan kumruyu avucunun içerisine alarak indirdi.

Kanatlarında yara veya ezik bulunmadığı tespit edilen minik kuş, itfaiye eri tarafından havaya bırakıldı.

Kuş kısa süre uçtuktan sonra bir yerde durarak dinlenirken, çevredeki binalarda bulunanlar itfaiye erlerini alkışladı.

Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde kısa süre önce bir başka kumru yine Fransız balkonda mahsur kaldıktan 1 gün sonra fark edilerek yine çağrılan itfaiye erleri tarafından kurtarılmıştı.

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Fransız balkondan kumru kurtarma operasyonu
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