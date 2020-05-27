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Genç kızlar sokak ortasında birbirine girdi!

'da hayrete düşüren görüntü. Dün akşam saatlerinde iki genç kız, sokak ortasında saç saça baş başa birbirine girdi. Mahalleli şaşkınlık içinde kavgayı pencerelerden izledi. Bazı vatandaşlar ise kızlara seslenerek ayırmaya çalıştı. Kavga esnasında kızların park halindeki bir otomobile çarparak araca hasar vermesi üzerine görüntüyü çeken kişi "gitti o araba gitti" dedi. Yanındaki kişi de kızlara bu şekilde seslenen arkadaşına "sen de arabayı mı düşünüyorsun birader" diyerek kavgayı işaret etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 15:23 Son Güncelleme: 27.5.2020 15:40 ABONE OL
Genç kızlar sokak ortasında birbirine girdi!

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya olduğu belirtilen görüntülerde, Üçgen Mahallesi'nde iki genç kız akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirlerine girdi. Saçlarından tutup birbirlerini savuran iki kız çevredekilerin uyarılarına rağmen kavga etmeye devam etti. Bu sırada ikili park halindeki bir araca çarptı.

Genç kızların sokak ortasında saç saça, baş başa kavgası | Video

Görüntüleri çeken bir vatandaş, 'gitti o araba' derken, yanındaki bir başkası da, 'sen de arabayı mı düşünüyorsun birader' diyerek kızların kavgasının önemine işaret etti.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERİNCE KAÇTILAR

Kızlardan birisi diğerini kavganın sonuna doğru yere yatırarak kafasına üst üste yumruk atmaya başlayınca, çevredekilerin tepkisi arttı. Bunun üzerine kızlar ayrılarak kaçmaya başladı.

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Genç kızlar sokak ortasında birbirine girdi!
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