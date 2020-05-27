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Hangi illerde bulunuyor? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan cezası ne kadar, hangi şehirlerde var?

Ülkedeki corona virüs ile mücadele tedbirleri çerçesinde tarafından yayınlanan genelge ile bazı illerde uygulaması başlatılmıştı. Bu kapsamda vatandaşlar internet aracılığı ile maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Şeklindeki sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Bursa, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir gibi birçok şehirde uygulanan bu genelge ile salgının yayılımını azaltmak amaçlanıyor. Buna göre; İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı bulunuyor? Maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? İşte konuya dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.5.2020 16:25 ABONE OL
Hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı bulunuyor? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan cezası ne kadar, hangi şehirlerde var?

Koronavirüs vaka sayısında alınan tedbirler sayesinde gözle görülür şekilde bir azalma yaşanırken salgının kontrolünün sağlanması vatandaşlara umut oluyor. Alınan tedbirlerden bir tanesi olan genelgesi geçtiğimiz haftalarda tarafından yayınlanan genelge ile kamuoyuna duyurulmuş ve birçok ilimize bu kısıtlama getirilmişti. Bu durumla ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelirken "maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller" şeklindeki araştırmalar internet aracılığı ile gerçekleştiriliyor. Buna göre; hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması var? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ? İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN GENELGE DETAYLARI!

Türkiye'de corona virüsü tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. Ülkemizde koronavirüs pandemisine karşı alınan önlemlerle birlikte ''Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde AVM'ler, Pazarlar, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

İşte genelge ile beraber kısıtlamaya tabi tutulan iller!

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Hangi illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı bulunuyor? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan cezası ne kadar, hangi şehirlerde var?
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