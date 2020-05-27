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İstanbullular için güzel haber: Yarından itibaren havalar ısınıyor...

Yaz mevsimine gireceğimiz şu günlerde yağışlı ve serin havalar yaşıyoruz. İstanbullular için 'dan güzel haber geldi. Yarından itibaren havalar ısınmaya başlıyor. Ramazan Bayramı’nın birinci gününden beri kuzeyden esen poyrazın, yarın sabah saatlerinden itibaren yönünü güneyli yönlere çevireceği ve mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların yarından itibaren kademe kademe artacağı tahmini paylaşıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 15:57 Son Güncelleme: 27.5.2020 16:19 ABONE OL
İstanbullular için güzel haber: Yarından itibaren havalar ısınıyor...

Akom'un paylaştığı verilere göre; hafta boyunca etkisini göstermesi beklenen Basra kökenli alçak basınç sisteminin, Marmara bölgesi üzerinde kararsız hava koşullarına neden olacağı, beraberinde sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Cumartesi öğlen saatlerine kadar aralıklarla görülecek yağışların özellikle bugün akşam saatleri ile Cuma günü kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli bir şekilde etkisini göstermesi bekleniyor.

RÜZGAR YARIN SABAHTAN İTİBAREN İSTANBUL'U TERK EDİYOR

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününden itibaren kuzeyli (Poyraz) yönlerden esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren yönünü güneyli (Lodos) yönlere çevireceği, halihazırda mevsim normallerinin altında (16-17C) seyreden sıcaklıkların Perşembe (Yarın) gününden itibaren kademe kademe artarak 22C'lere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

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İstanbullular için güzel haber: Yarından itibaren havalar ısınıyor...
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