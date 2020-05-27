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Konyaaltı sahili, sosyal mesafeyle sezona hazır

FURKAN YAZICI Yaşam
Giriş Tarihi: 27.5.2020 ABONE OL
Konyaaltı sahili, sosyal mesafeyle sezona hazır
Türkiye'de koronavirüs salgınıyla başarılı mücadele sonrası normalleşme sürecine girilirken, turizm cenneti Antalya'da da sahiller misafirlerine sosyal mesafeyle hazırlanıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca virüsle mücadele sağlanıncaya kadar tedbir amaçlı girişlerin yasaklandığı plajlardan olan Konyaaltı Plajı'nda deniz keyfi yapmak isteyenler bundan böyle "sosyal mesafe" kuralına uyacak. Plaja girişten itibaren yönlendirmelerin de yer aldığı sosyal mesafe uyarı tabelaları asıldı. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Bölgedeki işletmelere de örnek olması için Ekdağ'a ait plajda tatilcilerin güneşlenme aralıkları işaretlenerek belirgin hale getirildi. Uygulamaya geçilecek olan yeni düzenlemelerden bir tanesi de artık plajlarda sigara içme yasağı getirilmesi oldu.
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Konyaaltı sahili, sosyal mesafeyle sezona hazır
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